Hockey sobre patines: finales Argentina y Chile en el Aldo Cantoni

El valor de la entradas es de $300 y se adquieren en la boletería del estadio. Los niños menores a 9 años no pagan entrada, al igual que los jubilados y personas con discapacidad.

Cronograma de partidos estadio Aldo Cantoni

09:00 hs – Brasil vs Uruguay – 3º y 4º puesto masculino

10:30 hs – IMPSA Malbec vs Halcones - 3º y 4º puesto master masculino

11:30 hs – Glober vs Granate Hispano – Final Master masculino

13:00 hs - Brasil vs Argentina Sub 19 – 3º y 4º puesto femenino

15:00 hs – Argentina Sub 19 vs Chile Sub 19 – Masculino

17:00 hs – Argentina vs Chile - FINAL FEMENINA

19:00 HS – Argentina vs Chile – FINAL MASCULINA