Hockey de luto: suspendieron la fecha del miércoles por la muerte de un dirigente

La medida se tomó luego de conocerse la noticia del fallecimiento de Raúl Serafini que era una de los integrantes del Honorable Tribunal de Penas de la Federación. El dirigente de Club Barrio Rivadavia era el papá del reconocido Santiago Serafini, actualmente jugador del SEC.

El Comité Técnico Masculino deberá resolver la reprogramación de los partidos: SEC vs. Lomas, Caucetera vs. Aberastain, B° Rivadavia vs. Olimpia, Unión vs. Sarmiento y Social vs. Colón.

El torneo comenzará el viernes 9 de marzo, desde las 21.45, con: Valenciano vs. Media Agua, Banco Hispano vs. UVT, Estudiantil vs. Bancaria y Huarpes vs. Concepción.

La primera fecha del torneo femenino, que debía jugarse el jueves, también se suspendió. El certamen de las damas comenzará 15 de marzo.