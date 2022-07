Hockey: Lomas puede estirar la ventaja con sus perseguidores

Lomas, único puntero de las posiciones, recibirá a Richet y Zapata en Rivadavia. El líder de la tabla buscará aprovechar que Concepción cumplirá con fecha libre para estirar la ventaja con sus perseguidores.

Los otros partidos del viernes Aberastain vs. Huarpes, SEC vs. Hispano, Valenciano vs. UVT y Estudiantil S23 vs. Bancaria.

La fecha 13 comenzó el miércoles con Social 6 – Unión 3; Olimpia 3 – Caucetera 2; Estudiantil 4 – Barrio Rivadavia 4, Colón 6 – Media Agua 3 y Médano de Oro 2 – Sarmiento 10.