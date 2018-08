Hockey: cuatro sanjuaninos en las semis de los Sudamericanos de Clubes

Las chicas de Valenciano superaron 3 a 1 a UVT para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. Concepción la tuvo un poco más fácil con el 4 a 0 que les propinó a las brasileñas de Casa de Portugal. Los otros resultados de cuartos de final fueron: Andes Talleres 8 - Internacional (BRA) 1 y Huracán (Bs. As.) 3 - Gacelas (COL) 2.





El duelo más destacado entre los varones fue el que animaron Social y UVT. El equipo de la Villa América derrotó 2 a 0 al Comunitario para pasar a la semi. Concepción dejó atrás a Huracán de Parque Patricios con un apretado 1 a 0. Los otros resultados del jueves fueron: Andes Talleres (Mza) 8 - Sport Recife (BRA) 3 y Murialdo (Mza) 6 - Internacional (BRA) 2-.

Este viernes se jugarán las semifinales del torneo en ambas ramas. Entre las damas los cruces serán: Andes Talleres (Mza) vs. Huracán (Bs. As.) y Valenciano ante Concepción. Los duelos del cuadro masculino serán: Andes Talleres (Mza) vs. Murialdo (Mza) y Concepción ante Social.





Por Mario Fernández