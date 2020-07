Los hinchas del Leeds fueron a la casa de Bielsa para agradecer

El director técnico argentino Marcelo Bielsa saludó de muy buen humor y agradeció con un rudimentario y simpático inglés a los fanáticos del Leeds United que fueron a reconocerlo por el flamante ascenso a la Premier League inglesa, consumado hoy tras la derrota de West Bromwich Albin ante Huddersfield (2-1).

"Thank you, thank you, I don't speak english, only say: thank you (gracias, no hablo inglés, sólo digo gracias)", repitió con una amplia sonrisa el rosarino ante un grupo de hombres, mujeres y niños que buscaban saludarlo por la conquista deportiva.

"We love you (te amamos)", se escucha de parte de los fanáticos en el video de 45 segundos posteado en Twitter por el usuario @Gareth_Boyes.

"You are God (tu eres Dios)", lo alabó otro hincha, lo que produjo una vergonzosa desmentida de parte de Bielsa, vestido con pantalón de joggin gris y campera negra.

El entrenador argentino saludó con el codo a la mayoría de los presentes, posó para una fotografía con tres chicos y levantó el pulgar de su mano derecha en nueva señal de agradecimiento.

Leeds United retornó hoy a la Premier League de Inglaterra después de 16 años y puede coronarse campeón del torneo de segunda división en caso que Brentford -tercero- resigne algún punto mañana en su visita a Stoke City o bien el domingo si suma al menos un empate en campo del Derby County.