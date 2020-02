Una hincha argentina fue agredida por una jugadora de hockey holandesa

Carolina Pacheco se acercó hasta al CeNARD para ver la doble jornada de hockey que disputaron las selecciones argentinas y holandesas por la FIH Pro League y llevó un afiche pidiendo por la camiseta de Sander de Wijn, uno de los mejores jugadores de Países Bajos.

Sin embargo, no solo no consiguió la prenda de su ídolo sino que recibió insultos a través de Instagram de la novia del deportista, Renée van Laarhoven, también defensora de la selección naranja. "Gorda Troll, hubiera sido mejor si una mujer flaca de argentina tenía esto", le escribió la defensora.

"Fui a ver el partido de hockey Argentina-Holanda, solo quería la camiseta de un jugador holandés que admiro. Y la novia del jugador me responde eso. Nunca tuve malas intenciones. No me parece correcto recibir esta agresión, no era necesario. Nunca sean una persona así", relató Pacheco junto a las capturas de pantalla de lo sucedido.

Esta lamentable situación empezó a tener repercusión por las redes sociales y llegó hasta Majo Granatto, una de las mejores jugadoras de la nueva camada de Leonas. "Lamento muchísimo esta situación. Ninguna persona merece ser agredida, insultada o expuesta de esta manera. Repudio absoluto. Nadie es más ni menos que nadie!! Respeto ante todo", le respondió la delantera.

(Fuente: TyC Sports)