Higuaín explicó por qué no vuelve a River

Gonzalo Higuaín, actual delantero del Inter Miami de la MLS con larga trayectoria en Europa y la Selección Argentina, explicó por qué decidió no regresar a River, club que lo vio nacer.

"Cuando me fui de River, siempre me quedó esa cuenta pendiente de jugar y salir campeón. Siempre estuvo en mi cabeza. Lamentablemente, y no hablo acá de la prensa y los hinchas, hablo del país socioculturalmente. Estamos en una situación que no me permite a mí ir a Argentina y vivir fuera del fútbol con la felicidad que creo que puedo vivir", expresó el Pipita en una entrevista con Presión Alta.

"Cuando vivís tantos años afuera, vas descubriendo cosas que te dan lástima en un país tan hermoso, como la inflación, todo esto del dólar y la inseguridad. Uno cuando vuelve a jugar a Argentina hace un cómputo de todo, no sólo de lo futbolístico. Encima ahora no hay gente. Si había una ilusión, era por la gente. Un poco te hace perder las ganas", añadió.

Por último, Higuaín reiteró que deseaba regresar, aunque nunca encontró el momento indicado, tanto a nivel personal (en lo deportivo) como del país. "No te voy a negar que quería volver y retirarme en River. Lamentablemente uno no puede programar el futuro, y sí hacer lo que siente que es mejor en cada momento. Por ahí me equivoque, pero no veía las posibilidades para poder volver", sentenció.

El Pipita debutó en el Millonario en 2005, con Leonardo Astrada como entrenador. Luego, firmó con el Real Madrid en diciembre de 2006: fue el inicio de una larga carrera en Europa. Ahora, a sus 32 años, disfruta de la tranquilidad de la MLS.

