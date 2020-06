El hermano de Tevez envió un tuit enigmático en medio de la negociación

Hoy por hoy, la renovación de Carlos Tevez en Boca Juniors se ha convertido casi en el tema central. Pero no todo se desarrolla con normalidad. Es que el Apache se habría molestado con los dichos que realizaron el Patrón Bermúdez y Raúl Cascini. Ambos se refirieron a que Carlitos era “casi un ex jugador” tras su paso por el fútbol de China. De todos modos, el acuerdo entre el jugador y la institución no correría peligro.

Te puede interesar: Apareció un equipo argentino que quiere soplarle a Boca la llegada de Centurión

Y otro que metió la cuchara en la negociación fue Diego Tevez, el hermano del Apache, con un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter: "Mañana te abandono Netflix. Radio todo el día y a la tarde pochoclos mirando canales de deporte".

La renovación de Carlitos está haciendo mucho ruido por estas horas, con un club boquense que pretende extender su vínculo por un año, a diferencia del deseo de Tevez, que está interesado en un nuevo vínculo de 18 meses.