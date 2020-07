Heinze: "No me veo toda la vida siendo entrenador"

Gabriel Heinze no suele dar entrevistas y por eso sorprendió otorgando una extensa charla de más de 50 minutos con el programa Zona Mixta que se emite por FM del Éxodo en la que habló de todos los temas y expresó: "No me veo toda la vida siendo entrenador".

"Me gusta lo que hago, soy un privilegiado de dedicarme a lo que me gusta. Y si uno puede hacer lo que le gusta tiene que ser mucho más responsable. Pero eso genera un desgaste importante", destacó el ex defensor, cuyo futuro podría estar en el exterior.

"No me veo toda la vida siendo entrenador. No sé si voy a encontrar un lugar en otra rama del fútbol. Sentí que esto era lo que podía hacer y por eso me convencí de ser entrenador. El desgaste no es personal, sino por todo lo que lleva ser entrenador. Soy de los que piensa que esto hay que hacerlo con mucha responsabilidad y eso es lo que desgasta”, explicó quien formó parte de la Selección Nacional en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Personas que influyeron

"Hay entrenadores que tuve que me marcaron cómo sentir el fútbol. Marcelo [Bielsa] fue uno; Luis Enrique, una de las mejores personas del fútbol; Didí Dechamps, que siente el fútbol como él jugaba; Luis Fernandéz, él con una generosidad enorme me tuvo en los brazos. Varios entrenadores se me vienen a la cabeza. Hoy, cuando llamo me atienden. Aparte de ser un futbolista reconocido, eso te demuestra lo que has sido como persona, porque te atienden con una amabilidad y humildad enormes. Uno aprende continuamente, de situaciones, de los errores que comete. Y trata de asimilarlo y de buscarle otra forma. Sé muy bien que lo que hacía en Godoy Cruz no lo hacía en Argentinos, y después en Vélez. Uno tiene que crecer porque estamos continuamente buscando eso”, dijo el Gringo.

Como jugador

Newell's Old Boys (1996)

Valladolid 1997 y 99-2000

Sporting Lisboa 1998

Paris Saint Germain 2000-04

Manchester United 2004-07

Real Madrid 2007-09

Olympique de Marsella 2009-11

Roma 2011

Newell's Old Boys 2012-14

Selección Nacional 2003-10

Como entrenador

Godoy Cruz 2015

Argentinos Juniors 2016-17

Vélez Sarsfield 2018-20

Los casos de Gago y Centurión

En relación a las decisiones que tomó de llevar a Vélez a Fernando Gago y Ricardo Centurión, señaló: "Si lo he decidido en ese momento es porque he hecho varios análisis y yo no me pongo a pensar en todo lo que pueden llegar a decir lo demás o lo que pueda llegar a pasar. Sí, me hago responsable si las cosas pueden salir bien o mal. Pero antes hice un análisis previo y pensé que podía ayudar tanto a Ricardo como a Fernando. Los resultados no los tiene el entrenador, son del jugador. Son ellos los que se entrenan, los que se cuidan, los que aceptan las sugerencias del entrenador".

"Me pongo contento por ellos y sufro por ellos, porque también tuve su edad y han confiado en lo que uno hacía. Trato de disfrutarlos, de acompañarlos. Me da muchísima alegría de verlos en un equipo, de verlos contentos, de verlos cómo hablan, cómo piensan. Uno se va encariñando con las personas. En la etapa cuando están conmigo soy muy absorbente. Por eso, luego me alejo un poco. Sí atiendo a los que me llaman. Pero, a veces, me da vergüenza porque son ellos los que tienen que hacer su camino. Me da vergüenza dar consejos”, admitió.