"Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la Selección Argentina y no quedarme con la sensación de que no se me dio y dejé pasar oportunidades por la gente que no quería que esté o los comentarios malos", aseguró Leo, quien tiene la ilusión de levantar la CONMEBOL Copa América en Brasil.





Embed "VEO A UN GRUPO MUY BUENO, MUY UNIDO; VEO A CHICOS CON GANAS DE ESTAR EN LA SELECCIÓN"#MessixFOX | Lionel Messi, en una charla con @PolloVignolo, se refirió al recambio que está transcurriendo la Albiceleste. pic.twitter.com/RrnHSl0BWd — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019



Embed "MI SUEÑO FUE SIEMPRE SER FUTBOLISTA Y LLEGAR A LA SELECCIÓN"



"MI SUEÑO DE CHICO ERA JUGAR EN EL COLOSO DE NEWELL'S"#MessixFOX | Lionel Messi, en diálogo con @PolloVignolo, se refirió a sus comienzos con el deporte y sus anhelos. pic.twitter.com/urughsBAlj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019











Además, sobre las diferentes derrotas con la Albiceleste, sostuvo: "Me sigue doliendo mucho pero cuando veo a mis hijos y a mi mujer se me pasa un poco. Antes estaba solo y llegaba y me encerraba, no quería hablar, no quería comer ni mirar televisión, hoy tengo la obligación de cambiar la cara y estar con mis hijos".