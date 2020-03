Habló el basquetbolista con coronavirus: "Hace tres días que no tengo síntomas"

Facundo Corvalán, afectado por el brote de coronavirus, explicó que desde hace tres días se manifiesta asintomático y que cumple con el aislamiento previsto en un hospital de Junín, su ciudad natal.

El jugador del Real Canoé de la segunda división del básquetbol español dio resultado positivo en un control efectuado en el Instituto Malbrán, en las últimas horas.

Mi respuesta al virus es excelente y hace tres días que no tengo síntomas. Mañana me volverán a hacer exámenes. Mientras, seguiré en el hospital hasta que me den negativos, explicó el basquetbolista, a través de una carta difundida por sus redes sociales.

Corvalán, de 21 años, regresó la semana pasada desde España, al igual que su madre, la odontóloga Silvina Pascucci (tuvo resultado negativo de coronavirus). Los dos siguieron el protocolo indicado para estos casos y automáticamente fueron internados en el hospital Abraham Piñeyro de Junín, a partir de que presentaban sendos cuadros febriles.

Quiero aclarar y dar tranquilidad de que de nuestra parte tomamos las medidas necesarias para no perjudicar a nadie, escribió el base en su cuenta de Twitter.

El jugador surgido en Ciclista Juninense y que luego pasó por Bahía Basket (2015-2019) dijo, además, que en España, las medidas de aislamiento se tomaron tarde

La cantidad de contagios que circulaban allá (en España) ya era muy alta y todo se volvió difícil de controlar. Tenemos que tomar conciencia, aconsejó.

Por ejemplo en el vuelo que regresé a la Argentina fue incontable la gente que tosió sin parar durante todo el viaje. Solamente cuatro personas fuimos sinceras alertando de nuestros síntomas y sometiéndonos a los controles, describió Corvalán.

El basquetbolista es uno de los cuatro deportistas argentinos que tienen coronavirus, al igual que los futbolistas Ezequiel Garay (Valencia) y Germán Pezzella (Fiorentina) y el ciclista Maximiliano Richeze.