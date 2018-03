"Haber perdido contra River es el dolor más grande que tuve en mi vida"

El enganche colombiano, Edwin Cardona, quedó en el ojo de la tormenta tras la caída de Boca Juniors en la definición de la Supercopa Argentina ante River Plate, en la que no solamente cometió un penal que significó la primera conquista "millonaria", sino que además no "cortó" a Ignacio Fernández en el arranque de la jugada del segundo tanto, algo que le cuestionó Carlos Tevez, con quien dice llevarse "muy bien" y al que "admira".

"Haber perdido ese partido es el dolor más grande que tuve en mi vida. Sabemos que vamos a quedar en la historia del club por eso, lo que significa un golpe duro para cualquier jugador, sea hincha de Boca o no, ya que toda la vida se recordará", se lamentó en diálogo con Fox Sport el integrante del seleccionado colombiano.

"Pero también sé que así es el fútbol y de eso se aprende. Vivimos una semana complicada porque uno siempre quiere ganar. Por eso ahora hay que poner pecho, ya que los únicos que podemos revertir la situación somos nosotros", resaltó.

El árbitro Patricio Loustau cobró como penal un toque aparentemente muy leve de Cardona sobre "Nacho" Fernández que después Gonzalo Martínez transformó en la apertura del marcador.

"Como jugador no puedo decir si era penal o no, pero volví a ver el partido, observé todas las jugadas, y no lo toqué. Fue un movimiento rápido en que el árbitro se percató por cómo se tiró el jugador de River, pero no lo toco ni arriba ni abajo", se defendió.

"Y en cuanto a Tevez, me llevo muy bien con él. Aunque no lo crean fue una de las personas que más admiro por su carrera. Es un gran ser humano y un gran profesional", destacó inmediatamente Cardona como respuesta al mal ambiente que generó la crítica del "Apache" por no haber "cortado antes" a Fernández, quien recorrió 40 metros con el balón perseguido por el colombiano después de ejecutar un córner.