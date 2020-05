Haaland sigue convirtiendo y logra marcas antes que Messi y Cristiano

Haaland marcha a toda velocidad ante los ojos de los grandes del fútbol, entre ellos el Real Madrid. Todos ellos están en alerta desde hace tiempo ante la máquina goleadora en la que se ha convertido el joven noruego y que no ha perdido ni un ápice de potencia tras su salto a una gran Liga con el Dortmund en enero pasado. Era su gran prueba de fuego y la está superando con matrícula de honor.

Sus goles (ya lleva 13 con el Dortmund en 13 partidos entre Liga, Champions y Copa) crecen al mismo ritmo que su valor: en 5 millones lo tasaba la web especializada Transfermarkt el pasado verano y en 60 kilos está ya tras su espectacular puesta en escena en Alemania. Haaland crece como la espuma y sus números anotadores se codean ya con el de las grandes estrellas.

De hecho, Haaland golea a una velocidad que supera por mucho a la de los dos dominadores del fútbol Mundial en lo últimos años: Cristiano y Messi. Y eso son palabras mayores. Pero es que el noruego firmó el sábado ante el Schalke su gol 41 de la presente temporada con 19 años, nueve meses y 23 días. Una cifra que Cristiano y Messi tardaron bastante más tiempo en alcanzar.

Por ejemplo, el portugués la firmó por primera vez en la temporada 07-08 con el Manchester United (acabaría con 42 tantos), cuando tenía 23 años, tres meses y seis días. Messi tardaría un poco menos, pero también después que Haaland. La primera ocasión que el 10 azulgrana llegó a los 41 goles fue en la temporada 09-10 (acabaría con 47). Lo logró en un partido liguero ante el Villarreal con 22 años, 10 meses y 6 días.

El brutal mérito de Cristiano y Messi es que han superado esa cifra en un montón de ocasiones más. Ese es el reto de Haaland y el interés que despierta en grandes clubes, como el Madrid, hace pensar que están convencidos de que el joven noruego lo conseguirá. Porque Haaland no sólo lleva 41 goles, sino que los ha conseguido en sólo 2.290 minutos repartidos en 34 partidos. Eso significa que el delantero lleva un promedio de un gol cada 55 minutos. Un ritmo demoledor.

Lo que ha logrado Haaland con 19 años está sólo a la altura de los elegidos. De hecho, jugadores como Mbappé, Neymar o Griezmann no han conseguido todavía llegar a la cifra anotadora que firma esta temporada el noruego del Dortmund. Los dos primeros se quedaron muy cerquita (Kylian marcó 39 dianas en la 18-19, las mismas que el brasileño en la 14-15). Otros grandes goleadores han conseguido superar la barrera de los 40 goles, pero después de mucho tiempo en la élite.

En las últimas temporadas, Lewandowski lo logró con 27 años, como Aubameyang. Cavani lo hizo con 29 años, por los 25 y 24 años de Salah y Kane, respectivamente. Son sólo ejemplos e algunos de los cracks con los que se codea ya Haaland. Luis Suárez también estuvo cerca de Cristiano y Messi, logrando la cifra de 41 tantos en la campaña 09-10 con 23 años casi recién cumplidos.

Al punta de 19 años se le caen los goles, aunque él mismo avisa que no está aún al máximo de su potencial físico tras volver con gol tras el parón. "No soy aún el mismo. No he jugado las últimas siete semanas. Pero sé que he estado trabajando duro durante este período y no estoy sorprendido de marcar", confesó Haaland tras su gol ante el Schalke en la reanudación de la Bundesliga.

