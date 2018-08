Guillermo planea hacer algunos cambios y Mas se mantendría entre los once

El entrenador del Xeneize evalúa poner desde el inicio a Carlos Izquierdoz, Nahitan Nández, Carlos Tevez y Sebastián Villa para darles descanso a algunos futbolistas que se midieron ante los paraguayos por la Libertadores.





Emmanuel Mas se mantendría entre los titulares porque su reemplazo no puede jugar. Lucas Olaza no será tenido en cuenta para el duelo ante Talleres por un acuerdo entre los clubes. El pase del uruguayo pertenece a los cordobeses y no enfrentará a sus ex compañeros.





La probable alineación de Boca sería: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Izquierdoz, Lisandro Magallán, Mas; Nández, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Mauro Zárate, Villa; y Tevez.