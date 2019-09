Gimnasia volvió a la realidad y con Maradona como DT perdió con Racing 2-1 en La Plata

El Lobo tuvo el empate en la última. Una gran corajeada de Claudio Paul Spinelli dejó solo a Matías García, pero el ex Atlético Tucumán dilapidó la chance con un violento disparo que se fue a la tribuna. "A mí no me gusta cómo juega Racing, pero es práctico", dijo Pelusa cuando se retiró con el sabor amargo de la derrota. La promesa de seguir trabajando es la idea del Diez para salir del fondo.