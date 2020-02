La "Gata" Fernández pidió perdón por el penal que "picó" y le atajaron ante Defensa

En Estudiantes de La Plata sigue la polémica por el penal marrado por Gastón Fernández el pasado lunes ante Defensa y Justicia, y el propio futbolista se expresó en su cuenta de instagram pidiendo disculpas a los hinchas.

La Gata escribió a veces acertamos, a veces nos equivocamoseso no es sólo en fútbol también es en la vida. Lamento haber fallado y no ayudar a mis compañeros y sobre todo a ustedes que soportaron la lluviapero no queda otra que levantarse y volver a empezar. Abrazo y gracias por los mensajes de cariño.

En líneas generales los hinchas bancaron al jugador que no es la primera vez que toma la decisión de ejecutar un penal picando la pelota. Lo hizo en otros clubes y en la mayoría le salió bien.

En sus distintas etapas en Estudiantes se hizo cargo de 12 penales, 10 en partidos oficiales de torneo o copa, uno en una definición de Copa Argentina y otro en un amistoso. Convirtió 8 de los 12 y le atajaron 4. Y de los 8 que terminaron en gol en 5 pinchó la pelota y en un solo se lo atajaron y fue Unsain en la noche del lunes.

Otro dato más sobre los penales de Fernández es que no utiliza esa forma de ejecutar de acuerdo al resultado del partido, sino que lo hizo en diferentes momentos.