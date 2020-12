Gallardo también habló sobre una posible final entre River y Boca

Quien no le escapó al tema fue Marcelo Gallardo, que tras la victoria de River ante Godoy Cruz dio su opinión sobre el futuro del torneo.

“Hay mucho morbo, mucho en juego, no sé cuántos tienen esa cosa sincera... Se puede hablar, pero no sé cuántos quieren jugar ese partido otra vez”, dijo el Muñeco en declaraciones a ESPN.

Allí también, remarcó que le encantaría que se repita ese partido y señaló que es algo que lo motiva.

“Nosotros apuntamos a la final, no sabemos si nos va a dar. No se cuántos quieren una final de este tamaño nuevamente, a mí me encanta, no le escapo a eso. Pero sería una falta de respeto creer que vamos a llegar a la final cuando todavía quedan rivales tan duros por sortear. Hablar hoy de eso me parece injusto con los otros. Si se da, bienvenida sea”, declaró.

Días atrás, había sido el colombiano Edwin Cardona quien había deslizado sus ganas de tener revancha de la final que no pudo ganar en Madrid.

El mediocampista ofensivo de Boca, admitió que todos esperan una final entre el Xeneize y River por la Copa Libertadores. Aseguró que, de ocurrir, para él sería “una revancha personal” de la caída por 3 a 1 en 2018 en Madrid ya que, aunque formaba parte del plantel, ni siquiera estuvo en el banco de suplentes.

“Todo el mundo desearía una final con River y no sería revancha, pero yo sí lo tomaría una como revancha personal porque no tuve la oportunidad de jugarla en diciembre de 2018. Las ganas siempre van a estar”, expresó Cardona.

“En lo personal sería quitarme la espinita. Me puede ir mal o bien, pero morir en la guerra, no morir como me tocó esa vez, desde la tribuna”, sostuvo el futbolista colombiano en una entrevista con ESPN, en referencia a haberse perdido aquella final histórica en Madrid.

Otro de los jugadores xeneizes que también se animó a opinar sobre el tema fue Eduardo Salvio, que levantó la apuesta y dijo que si por él fuera, “jugaría todos los fines de semana con River”.

“Pienso en eso, lo piensan todos. Si fuese por mí jugaría todos los fines de semana contra River, Racing, Independiente y los partidos difíciles. Es lo que más me gusta, me preparo para eso. En la Copa quiero a los mejores, estamos esperando ese momento”, expresó el volante en diálogo con TNT Sports.

