Gallardo será estatua y River quiere inaugurarla cuando se cumpla el año de la victoria ante Boca en Madrid

Carlos Trillo tenía resuelto organizar una colecta de llaves para construir un monumento para Marcelo Gallardo. No le importaba que todavía no se hubiera jugado la final con Boca. El dirigente, que había sido el impulsor de la estatua de Ángel Labruna que está erguida en el Monumental, quería homenajear al técnico más ganador de la historia de River. Por eso se comunicó vía WhatsApp con Mercedes Savall, la artista que había participado de la creación de la escultura del Feo, inaugurada el 6 de noviembre de 2015. Rodolfo D'Onofrio dio el okey con una condición: que las 36 agrupaciones firmaran un acuerdo. Todos dieron su consentimiento. Desde Antonio Caselli, principal líder de la oposición, hasta Daniel Kiper, otro histórico que se manifestó a favor del tributo.





Y a partir de ese momento, se empezó a gestar la estatua de bronce más grande del mundo. "La colecta comenzó el 7 de mayo, previo al partido con Inter de Porto Alegre. Y la gente se prendió. A tal punto que ya llevamos casi tres toneladas de material para poder levantar el monumento. Incluso, para la revancha con Cerro Porteño, la filial de Asunción nos preparó una gran cantidad. Voy a tener que ir en auto a Paraguay", le contó Trillo a un medio nacional.





El propio cirujano plástico, junto a Sebastián Pérez Escobar, presidente de la Comisión de Asuntos Agrupacionales del club, se encargó de averiguar los costos de la artista y la fundición. "Es importante aclarar que la escultura es autosustentable. Tenemos algunos empresarios amigos que donan bronce. A ellos se los retribuyó con una réplica en miniatura", cuenta Trillo, quien llegó al taller de Villa Bosch junto a Javier Miranda, Norberto Kordich, Oscar Cainzos y Diego Rozán para las fotos.





La estatua medirá más de 6,70 metros, que es la altura de la efigie de Labruna, hoy la más grande del planeta, que pesa 6,3 toneladas. ¿Cómo es posible decir que quebrará el récord Guinness? Hay un fiscalizador. Se trata del doctor Chris Stride. Estadístico inglés de la Universidad de Sheffield, este fanático del Watford es el director del proyecto Estatuas Deportivas (The Sporting Statues Project) y recorrió todo el mundo para conocer los distintos monumentos vinculados a los deportes. Sin ir más lejos, estuvo en Buenos Aires y, por supuesto, conoció la magistral obra de Angelito, ícono de La Máquina y técnico del equipo que cortó la sequía de 18 años sin títulos en 1975.





Stride tiene una base de datos de 350 estatuas distribuidas en 56 países en su sitio web sportingstatues.com con el nombre de cada escultor y un mapa interactivo con la ubicación. Es posible saber, entonces, donde están erguidos los monumentos de las figuras del beisbol en Estados Unidos. En esta larga nómina están inventariadas, por ejemplo, las imágenes de Reinaldo Merlo y Juan José Pizzuti, ubicadas en el Hall de la Fama del Cilindro de Avellaneda; la de Ricardo Bochini, que está en la sede de Independiente en Avenida Mitre; y las de Juan Román Riquelme y Martín Palermo, entre otras, en el Museo de la Bombonera.





Será Savall, de todos modos, la mano fundamental. Artista plástica y escultora, Mecha estudió en Bellas Artes con el maestro Norberto Gómez. Trabajó en la estatua de Juana Azurduy y le dio forma a "La hazaña de un país", el monolito que se inauguró el 4 de noviembre de 2017 en Puerto Madero, a 50 años del campeonato del mundo que ganó la Academia.





"Hasta que empecé a involucrarme con la estatua de Labruna, a mí no me gustaba el fútbol. Ni siquiera había pisado una cancha. Ahora, soy fanática de River", le dice Savall a Clarín. Y explica con lujo de detalles el proceso creativo: "Cuando Carlos me llamó desde España un día antes de la final, le dije que se calmara, que faltaba jugar el partido. Como me dijo que la íbamos a hacer igual, empecé a mirar fotos de Marcelo en Facebook. Hasta que me pasaron la foto de él levantando la Copa. El tema es que tenía puesta una camiseta. Marcelo es el técnico, había que retratarlo de otra manera. Por eso decidí esculpirlo con el traje. Le puse mi impronta. Salvador Dalí decía que por más que intentara hacer otra cosa, siempre terminaba siendo una obra de Dalí".





¿Cuándo estará lista la estatua? Hay una fecha pretenciosa que dependerá de unos cuantos factores en este país convulsionado por la crisis política y económica. La meta es descubrirla el 9 de diciembre, a un año de la legendaria gesta en el Santiago Bernabéu. La escultura de Gallardo será alzada enfrente de la imagen de Labruna con un objetivo: que franquee el ingreso de los vehículos al Monumental. A esa altura, los hinchas se imaginan festejando otra Libertadores. Ninguna, claro, como aquella que le ganaron a Boca.

