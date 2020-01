Gallardo: "Nos preparamos para arrancar este domingo"

"Proyectamos el inicio del año. Hicimos una semana de preparación para arrancar y competir este domingo. Si sabíamos que tenemos una semana más, habríamos hecho otra cosa", expresó el entrenador del Millonario.





Por otra parte, Gallardo se mostró contento por haber sido premiado como mejor DT de América por el diario El País, por segunda ocasión consecutiva: "Es un reconocimiento a la continuidad de un trabajo de equipo de hace muchos años. Es bueno recibirlo, sabiendo que vamos por buen camino".





El técnico lo obtuvo a pesar de que no consiguió ser campeón de la Libertadores, algo que, para él, deja en claro que es un meritorio: "Habitualmente no suele pasar. Por eso, es mayor el reconocimiento a un equipo que por ahí no gana, pero se le reconoce el mérito de seguir estando en un alto nivel en la máxima competencia".





Además, Gallardo se refirió al amistoso del último sábado contra Nacional, que finalizó en un empate 4-4 (luego los uruguayos se impusieron por penales): "No deja de ser un partido de preparación, de verano, donde las cabezas están en el buen trabajo que se hizo durante una semana. A medida que vayan jugando, se van a ir soltando, pero me parece que para un partido de verano fue entretenido, más allá de los errores, que no nos gusta cometer".

(Fuente: TyC Sports)