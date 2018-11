Gallardo: "Estamos todos tristes, esperábamos una fiesta y fue un bochorno total"

El Muñeco amplió: "Todos estamos en un estado de tristeza. Esperábamos una fiesta del fútbol y vivimos un bochorno general". Y se refirió al estado del plantel xeneize: "Yo transmití lo que sentía. Si los jugadores de Boca no estaban en condiciones normales, dañados, físicamente o psíquicamente yo no lo quería jugar. Es sentido común, pero no lo decidía yo".









"A las 4 dejé clara mi opinión de no jugar; desde el primer momento sentí que se había desnaturalizado todo con la agresión al ómnibus de Boca", dijo Gallardo, e hizo una reflexión que excede el fútbol: "[Este episodio] nos deja otra vez en evidencia con lo que nos está ocurriendo como sociedad".