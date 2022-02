Gallardo: del "penal inventado" a "no voy a perder tiempo hablando"

Unión le ganó a River por un penal que Pitana le cobró a Franco Armani que no fue y al ser consultado sobre el árbitro, con el que Gallardo ya había tenido algún cruce, el Muñeco afirmó: “No voy a perder el tiempo hablando, no tengo ganas de decir nada”.

“Nos deberían haber ganado de otra manera y no con un penal inventado”, destacó Gallardo y expresó al ser consultado sobre el VAR: “Los árbitros se equivocan con VAR, sin VAR, convivimos con el error humano más allá del VAR. No voy a entrar, no quiero generar… ya dije lo que pensaba hace un tiempo. Prefiero destacar a Unión que hablar de Pitana”.