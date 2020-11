Gallardo, muy autocrítico pese a la victoria: "Tenemos que inyectarnos con otra energía"

A pesar de que River le ganó 2-1 a Rosario Central y se reencontró con la victoria tras el paso en falso en el debut por la Copa de la Liga, Marcelo Gallardo no quedó para nada conforme. El Muñeco reconoció en su conferencia de prensa que el equipo bajó el nivel en los últimos partidos

Autocrítica: "Coincido que en estos dos primeros partidos la imagen que dimos no fue la habitual, pero algunos intentarán tratar de analizar desde estos dos partidos, yo trato de mirar los seis partidos jugados. En estos últimos dos partidos no jugamos bien, cuando no funcionás como habitualmente funcionás está bueno decirlo. Somos conscientes. Y eso es importante. Hoy nos tocó no jugar bien y ganar. A veces jugamos bien y no lo hacemos. Tenemos que tener un equilibrio. Ir sumando competencia e ir manteniendo el nivel. Ha sido bueno en la Copa y en el torneo local no han sido tan buenos. Ahítenemos que inyectarnos con otra energía”.

“Coincido en que después de un largo parate hemos tenido una buena dinámica como equipo, en los primeros partidos hubo una buena presencia futbolística y física, y en estos dos últimos partidos estamos un poco imprecisos. Irreconocibles en cuanto a las virtudes que tiene el equipo y a lo que muestra habitualmente. No sé cuál es una respuesta precisa pero sí que no hemos sido lo que habitualmente somos”.

“Depende de lo que se analice. En los últimos partidos nos han llegado. Banfield fue muy efectivo porque no es que llegó muchas veces. Analicé tres veces el partido. No jugamos bien y no es que Banfield fue superior: nos equiparó en el juego, nosotros no fluimos y en situaciones fue parejo. No es que nos llegan mucho más. Y hoy sí hubo una tendencia a que el partido fuera para cualquiera de los dos lados. No tuvimos el control del juego y cuando pasamos a tener un hombre de más, ahí donde tendríamos que haber tenido más tranquilidad, generamos situaciones pero también nos generaron".

“No quiero ser reiterativo. Cuando reconocés que no jugaste bien, que fuimos irreconocibles con lo que somos... Tenemos que achicar los márgenes de error. Quiero trabajar sobre eso, nada más”.

“Tenemos que ser equilibrados respecto de lo que somos como equipo. En general somos confiables, en estos dos partidos no lo fuimos tanto. No tuvimos control del juego. Siempre nos llegan, porque somos un equipo que piensa en el arco de enfrente y que intenta construir los ataques y no esperamos atrás. Y la mayoría de los equipos nos juega así, tratando de cortar los circuitos de juego y de bloquear funcionamiento”.

Plantel corto: “Es una opinión respecto a los análisis que hacen algunos si somos un plantel corto o no tan corto, depende de cómo conformen o de la conformación que nosotros creamos que tenemos de plantel. Hemos apostado con los chicos en este tiempo. Cuando considero que es un momento oportuno lo van haciendo. Ahora si es tal vez por nombres acá depende del análisis que se haga. Tenemos veintipico de jugadores de campo y tal vez el análisis sea que no tenemos tanta cantidad de nombres y a veces eso no quiere decir nada. Es un análisis superficial. Estoy contento con el plantel que tengo. Tengo que tratar de trabajar al máximo con cada uno de ellos para que nos pueda dar soluciones para tener esa competencia que nos déla posibilidad de rotar”.

Armani: “Por algo es el arquero de la Selección Nacional, demuestra que cuando el equipo lo necesita está presente, y no viene de ahora sino de un tiempo largo".

De la Cruz: “Se está convirtiendo en un jugador, tiene que trabajar su regularidad, hace un poco de todo. Y cuando un jugador hace un poco de todo y lo hace bien, es un jugador que se convierte en un jugador muy valioso. Tiene dinámica, buena pegada, está sumando gol, tiene desequilibrio individual, es un jugador que aporta en la recuperación para defender alto y defender bajo. Tiene muchas virtudes. Lo único que tiene es que mantenerlo regularmente. Eso es lo que siendo joven todavía lo puede conseguir y cuando lo logre ya nos va a costar sostenerlo, no va a estar más acá”.

¿Injusto jugar en fecha FIFA?: “No, nutrimos a las selecciones. Eso también te hace pensar que a nuestro torneo local estoclaramente le resta importancia. Porque si querés tener a todos tus jugadores para darle importancia y no los tenés... No lo considero que sea injusto, pero sí darle la relevancia que merece”.

Pratto:“Volvióa jugar 90 minutosdespues de mucho tiempo, eso es importante para el jugador, y después se esforzó, trató de ser la punta de lanza del ataque. Jugábamos con una defensa muy cerrada con línea de 5, muy estática, y nos costó mucho encontrar espacios en esa zona, estaba un poco encerrado y no tuvo mucho espacio para conectarse. Pero es importante que haya vuelto al gol, que le dé confianza y para lo que viene también, que sea una alternativa válida”.