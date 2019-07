Futbol femenino: un club le dio de baja a "Las Reinas"

La desalentadora noticia llega de la mano de la popularidad obtenida por el equipo masculino de Real Pilar durante su participación en la Copa Argentina: en marzo, "Los monarcas" dejaron afuera a Vélez tras ganarle 1 a 0, este sábado dieron otro batacazo tras dejar afuera a Belgrano de Córdoba, triunfo que les permitió a los de Pilar pasar a octavos de final.





Roque Benítez, entrenador del equipo femenino de Real Pilar, tuvo que ponerse al hombro la difícil misión de comunicarles a sus jugadoras la decisión que habían tomado desde la C.D.

"Con mucho dolor por ver a las chicas cuando se los comenté y lo tomé con resignación porque nosotros no tenemos ninguna chance de cambiar la historia y tenemos que acatar la decisión de la dirigencia lamentablemente", comentó sobre cómo recibió la noticia.









Y es que tras el partido que "Las Reinas" perdieron con el SATSAID se preveía un reunión con la C.D. para analizar el futuro del equipo. Pero esa reunión nunca llegó: "Al mediodía del jueves me dijeron que la dirigencia decidió no seguir con el fútbol femenino sin otra explicación que aduciendo temas de índole económico, pero creo que no es esa la realidad porque meses atrás habíamos conseguido sponsor y no nos permitieron utilizarlo. Realmente no les interesaba la disciplina y eso me queda claro", indicó Benítez a Diario Resumen.





El director técnico no consideró que los resultados obtenidos en la cancha tuviesen incidencia en la decisión de darle la baja a la actividad. Por el contrario, mencionó que nunca lograron obtener apoyo por parte del club y siempre estuvieron relegados: "Sentíamos que no nos defendían como correspondía en algunas decisiones que se tomaban en AFA".





Un claro paso atrás en lo que tiene que ver con el fútbol femenino por parte de un club que cada vez toma más notoriedad en las competencias masculinas, donde un equipo de la Primera C dejó a grandes de Primera como Vélez y Belgrano.