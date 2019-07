¡Fuerza doctor! Bilardo sigue internado y empeoró su salud en las últimas horas

Carlos Bilardo, entrenador del seleccionado argentino que se consagró campeón en el Mundial de México 1986, permanece internado a raíz de padecer síndrome de Hakim-Adams y su salud empeoró en las últimas horas, según informaron hoy desde su entorno.



Bilardo, de 81 años, se encuentra internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en la Capital Federal, y si bien no se difundió un parte médico oficial, desde su entorno revelaron a Télam que "empeoró en las últimas horas e ingresó en un proceso crítico".



El ex futbolista y entrenador fue internado por primera vez el 31 de mayo de 2017 en la Clínica Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, y desde entonces fue sometido a una serie de operaciones que le demandaron largos períodos de rehabilitación, en su lucha contra el síndrome Hakim-Adams, también conocido como hidrocefalia normotensiva.



La última aparición en público de Bilardo fue en abril último cuando participó de un encuentro con varios ex futbolistas del plantel que logró la gesta en México.



Bilardo, nacido en el barrio porteño de La Paternal aunque siempre vivió en Flores, fue jugador de San Lorenzo, Deportivo Español y Estudiantes de La Plata, club con el que se identificó y ganó tres Copas Libertadores, una Intercontinetal y una Interamericana.



Como entrenador inició su carrera en Estudiantes y luego dirigió a Deportivo Cali, al seleccionado de Colombia, San Lorenzo, Sevilla de España, Boca, seleccionados de Libia y Guatemala y nuevamente al "Pincha", donde se retiró de la profesión en 2004.



Su labor más significativa fue al frente del seleccionado argentino, en el período que comenzó en 1983 y en el cual conquistó la Copa del Mundo en México y fue subcampeón en Italia 1990, cuando dejó su cargo.