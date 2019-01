Fuerte palabras de Tevez contra Barros Schelotto:" Si seguía Guillermo, yo no seguía"

Carlos Tevez admitió que su relación con Guillermo Barros Schelotto estaba rota y expresó en una entrevista con el programa No todo pasa, en TyC Sports, que pensó en irse de Boca: "si seguía Guillermo, yo no seguía", sentenció.





"Siempre respeté a Guillermo, sé lo que ha ganado en toda su carrera, yo estoy en el club que amo y quiero, permitía cosas que quizás en otro momento no iba a permitir, pero para no entrar en conflicto, me comí muchas cosas que en otro club no me comería", dijo el Apache con sinceridad.





"Guillermo no me tenía en consideración para ser titular. No tuve tantos partidos como para que digan que Tevez sigue bajo y hay que sacarlo. Hace 4-5 meses que no juego 90', en la era Guillermo tuve poco tiempo y en los últimos 6 meses no jugué casi nunca", dijo el ídolo xeneize.





"Por el bien del club, me callaba, sumaba para mis compañeros, eso hacía. Para sumar y no restar. Hubo muchas faltas de respeto pero ya pasó, dejo de lado eso y me enfoco de ahora en adelante que es salir de este momento", expresó Carlitos.





Respecto de si el Mellizo se oponía a su regreso a Boca desde China, Tevez respondió: "No sé. Yo charlé con él, dejamos las cosas bien claras y ahí quedó. Yo siempre peleé por el puesto, nunca llegué tarde ni tuve rebeldía, cuando me tocó jugar 10 o 15 minutos nunca estuve con cara de orto, estoy tranquilo con eso".





"Sabía que la llegada de Zárate era para sacarme a mí pero cuando le tocó jugar a Mauro siempre lo apoyé al igual que cualquier compañero. Desde el principio sabía cómo iba la mano, no me molestó para nada que venga. Sabemos la clase de jugador que es, pero Guillermo no charló conmigo cuando vino Zárate pero si ves un jugador que es ídolo en el club y vos traes a alguien para reemplazarlo y en el primer partido mandás a Tevez al banco, das una señal de que no lo querés", analizó.





Finalmente, reconoció: "El ciclo de Guillermo fue muy bueno, primero semifinal y después perdimos una final. Después en el fútbol podés ganar o perder pero fue muy bueno, salir bicampeón, despues semi y final de la Libertadores no es para cualquiera. Para mi fue uno de los mejores entrenadores, podés estar o no de acuerdo en sus manejos pero a mi me gustó".