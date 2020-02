La frase de Maradona que sepultó a Riquelme

Uno de los debates centrales en esta semana tuvo que ver con el recibimiento que le hará Boca a DiegoMaradona cuando se enfrenten el Xeneize y Gimnasia en la Bombonera por la última fecha de la Superliga. Si bien todavía el conjunto dirigido por MiguelÁngel Russo debe visitar a Colón en Santa Fe este viernes y el Lobo recibir a Atlético Tucumán el sábado, ya se especula con la vuelta del Diego al estadio Alberto J. Armando.

Este martes, Gimnasia superó 2 a 0 a Sportivo Barracas por los 32avos de final de la Copa Argentina en la cancha de Quilmes con los goles de Lucas Licht y Sebastián Cocimano. Luego del encuentro, le contaron a Maradona en TyC Sports que un hincha se "moría por un abrazo entre Diego y Román". Diego no tuvo inconvenientes y respondió: "No. Decile que se va a quedar vivo". Una clara muestra de que el ex futbolista campeón con Boca en el 1981 no quiere saber nada con Juan Román Riquelme, actual encargado del fútbol en el Xeneize.