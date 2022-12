Francia fue la primera selección en sacar su pasaje a los octavos de final. El campeón defensor lideró el Grupo D con seis puntos y solo perdió uno de los últimos diez partidos. El seleccionado de Didier Deschamps ganó seis de los últimos siete partidos.

Polonia no perdió ni recibió goles en tres de los últimos cuatro juegos. 1-0 vs. Japón (Grupo H de Rusia 2018), 0-0 vs. México y 2-0 vs. Arabia Saudita (Grupo C de Qatar 2022). Su última derrota fue contra la selección Argentina (0-2) en el cierre del Grupo C.