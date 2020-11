La formación de Boca para enfrentar a Talleres promete varias sorpresas

Boca ajusta los últimos detalles para enfrentar a Talleres por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. La semana es atípica, con varios futbolistas convocados para las Eliminatorias, por lo que Miguel Ángel Russo tendrá que improvisar una formación que promete varias sorpresas, sobre todo en el mediocampo.

Ante la ausencia de Pol Fernández, quien le habría comunicado al Xeneize su intención de “no continuar en la institución” (según el comunicado del club), Russo se decidió por Leonardo Jara para ocupar el puesto de volante central. Si bien se especulaba con la posibilidad de Diego González, lo cierto es que el DT considera que el Pulpito todavía está falto de ritmo.

Por otra parte, Gonzalo Maroni jugará por la banda derecha (hasta ahora lo había hecho por la izquierda), mientras que la única duda pasa por la zaga: ¿sigue la dupla Lisandro López-Carlos Izquierdoz o se mete Carlos Zambrano por Licha?

La posible formación de Boca vs. Talleres

Boca jugaría con un esquema 4-4-2 y formaría con Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López o Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Gonzalo Maroni, Leonardo Jara, Nicolás Capaldo, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.

La situación de Pol Fernández en Boca

Tras varios días de negociaciones en los que se intentó llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato, que se vence en diciembre, no se logró llegar a buen puerto en lo que tiene que ver con los números y el Xeneize decidió ponerle punto final a la novela con un contundente comunicado. En principio, Boca tomó la decisión de que no jugará más en lo que resta del año, por lo que Russo no lo tendrá en cuenta.

El calendario de Boca para los próximos partidos

El Xeneize recibirá a Talleres desde las 21.15 del domingo en La Bombonera, por la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional. Al fin de semana siguiente enfrentará a Lanús, también como local, y luego visitará a Inter en Porto Alegre para el arranque de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, el miércoles 25/11 a las 21.30.

(TyC Sports)