¿Quién es la figura de "Gran Hermano 2007" que se reconcilió con su esposa tras 12 años de separación?

Su vida cambió de un día para el otro desde que quedó seleccionado para participar en Gran Hermano 2007. En aquel momento Diego Leonardi (41) se reinsertaba en la sociedad tras pasar cinco años en la cárcel por robo a mano armada y estaba en pareja con Nancy Aguilar, la madre de sus hijos Morena y Cristian.

Ese mismo año el expresidiario salió segundo en la edición 4 y ganador en el especial famosos (donde se llevó 107.000 pesos y un auto).

Al año siguiente, mientras intentaba incursionar en la movida tropical, Leonardi se separó de su mujer después de que ella lo acusara mediáticamente de llegar a cualquier hora borracho y drogado.

Cada uno siguió con su vida personal por separado y un tiempo después Diego volvió a formar una familia con Sabrina, una joven que lo hizo volver a ser padre, pero que también lo llevó nuevamente a estar preso por algunos días al acusarlo de violencia de género.

“Con Nancy reanudamos la relación después de estar 12 años separados”, se limitó a contar el histórico participante de GH Argentina a Revista Paparazzi en su versión digital y argumentó cuando se le solicitó más datos al respecto: “Cada vez que me llaman de algún medio los esquivo porque siempre hablan de lo mismo y ya no me interesa. Así como estoy, estoy bien”.

Mientras el muchacho de barrio elige cuidar y resguardar su vida personal, se gana la vida atendiendoun local que tiene en su propia casa ubicada en la zona de Caseros. Respecto a este cambio de vida supo expresar: “Los cinco minutos de fama te sirven para perder el tiempo, nada más”.