Fernández: “No se entiende qué están haciendo con el fútbol argentino”

El presidente analizó los vaivenes de la conducción de la actividad en el país y consideró que "no está funcionando bien". Y, sobre las idas y vueltas en reglamentos y torneos, reconoció: "Son cosas que uno no entiende".

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, opinó este sábado en su extensa charla con Sportia sobre la actualidad del fútbol argentino, y dejó en claro que no coincide con los vaivenes que lo caracterizaron en los últimos años.

"Yo no tengo nada que ver con eso, lo que el gobierno advierte es que el fútbol es muy importante porque millones de argentinos tienen al fútbol como un elemento de distracción y de afectos. Yo amo a Argentinos Juniors, no me pregunten por qué, directamente lo amo. No se metan con Argentinos Juniors, es como que se metan con mi mamá. El fútbol argentino debe replantearse cómo funciona, no está funcionando bien. Voy a hablar como hincha, no como presidente. Si finalmente nosotros decidimos ser un país formador de grandes jugadores, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, tenemos que prestarles otra atención a nuestras inferiores. Argentinos fue un gran semillero, en su momento también Atlanta, Newell's, River, el River de (Marcelo) Gallardo es un gran semillero. El fútbol es víctima de una Argentina siempre en la coyuntura, viendo 'cómo paso el día de hoy'", se quejó.

El mandatario continuó enumerando los desatinos dirigenciales: "Un día juegan 19 equipos y otro día 30, un día necesitamos que desciendan cuatro y el otro día nadie. Son cosas que uno no entiende, un día si la Superliga no existía se caía todo a pedazos y ahora no existe. Hay algo que está mal, no le quiero echar la culpa a nadie y creo que no debe ser fácil tratar esas cosas. Los dirigentes deben pensar cómo diseñamos una organización del fútbol que rinda frutos. Si queremos certámenes competitivos que sirvan de vidriera para el mundo, ¿cómo debemos organizar esos torneos para los jugadores que queremos importar? Y si queremos contener, ¿qué hacemos para contenerlos? Con las finanzas argentinas ya no es difícil competir con Europa, sino también con Brasil y con México. Me debo estar ganando el odio de varios por decir esto. Como hincha del fútbol, ¿cuándo vamos a prestarles atención a estas cosas?".