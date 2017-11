Federal B: así están las chances de los sanjuaninos antes de la última fecha

La 18ª y última fecha del Federal B será clave en la zona de los sanjuaninos. Del Bono ya clasificó a la segunda ronda y sólo resta conocer su ubicación final. En total serán los equipos que tendrán cosas importantes en juego en los últimos 90' de la primera ronda que pueden ser los últimos de la temporada.





Del Bono, Peñarol, Peñaflor y San Martín son los que miran la parte alta de tabla y jugarán con un oído puesto en lo que pase en las otras canchas. En el otro extremo quedaron San Lorenzo y Trinidad buscando escaparle al descenso.





Así están las posibilidades de cada uno:

Del Bono (33): es el único clasificado a la segunda ronda. Resta saber si será primero o segundo en la tabla. Con un empate le alcanzará para asegurarse el liderazgo.

Peñarol (30): el Bohemio dio el zarpazo en las últimas fechas. Si gana se asegura la clasificación. Si empata conseguirá el pase si hay empate entre San Martín y Peñaflor. Si en el otro partido hay un ganador deberá jugar un desempate. Si pierde deberá esperar un empate entre San Martín y Peñaflor para seguir en carrera.

Peñaflor (28): deberá ganar en la última fecha para tener chances porque cualquier otro resultado lo deja afuera. Si Peñarol pierde pasará de manera directa. Si el Bohemio empata deberán jugar un partido de desempate para definir el segundo clasificado.

San Martín (28): deberá ganar en la última fecha para tener chances porque cualquier otro resultado lo deja afuera. Si Peñarol pierde pasará de manera directa. Si el Bohemio empata deberán jugar un partido de desempate para definir el segundo clasificado.

Alianza (21): no juega por nada.

Villa Obrera (21): no juega por nada.

Defensores de Boca (21): no juega por nada.

Colón (18): no juega por nada.

San Lorenzo (15): debe ganar para evitar el descenso. Si empata deberá esperar que Trinidad no gane para mantener la categoría. Si pierde podría salvarse si el León también pierde y jugará un desempate si los del barrio Atlético empatan.

Trinidad (14): el León no depende de sí mismo para mantener la categoría. Si gana y San Lorenzo no lo hace se salvará del descenso. Si empata deberá esperar una derrota de los de Rodeo para forzar un desempate. Si pierde jugará la próxima temporada en el Federal C.





Última fecha:

San Martín vs. Peñaflor

Villa Obrera vs. Trinidad

Colón vs. Del Bono

Alianza vs. San Lorenzo de Rodeo

Peñarol vs. Defensores de Boca