Federal A: estas son las chances de Desamparados para entrar el Pentagonal final

Sportivo Desamparados sumó dos triunfos en fila en la Segunda Fase del Federal A y se dieron algunos resultados que lo dejaron con una mínima chance de llegar al Pentagonal Final. El Puyutano viajará a Bahía Blanca con la misión de ganar su partido y esperar por una serie de resultados que le den la chance de quedar como el mejor tercero.

Desamparados tiene una tarea más que complicada para el domingo. El equipo, que ahora conduce Andrada, debe ganar con una buena diferencia de goles para aumentar sus posibilidades porque será el primer sistema de desempate en caso de igualdad de puntos con otro de sus rivales. Su primer objetivo será quedar como tercero de su zona y así conseguiría evitar una serie de los mano a mano que se vienen por el camino más largo. Si logra ser el mejor tercero será parte del Pentagonal.

¿Qué necesita Desamparados?

PARA SER TERCERO DE SU ZONA:

DESAMPARADOS (8 PTS +0) DEBE GANARLE A VILLA MITRE (V)

ALVARADO (10 PTS +2) NO LE GANE A DEP. ROCA (V)

JUV. UNIDA (10 PTS +1) NO DERROTE A GIMNASIA (L)

PARA SER MEJOR TERCERO:

(NECESITA DOS DE ESTOS RESULTADOS)

DEF. DE BELGRANO (10 PTS +5) NO LE GANE A CENTRAL CBA (L)

UNIÓN DE SUNCHALES (10 PT +4) NO SUPERE A CHACO FOR EVER (V)

SP. BELGRANO (10 PTS + 2) NO VENZA A CRUCERO (V)

Así están las posiciones:

segunda fase federal A.jpg Fuente: soloascenso,com

Así se jugará la última fecha:

Federal A – Segunda Fase:

Domingo:

ZONA A

16; VILLA MITRE vs. DESAMPARADOS

16; DEP. ROCA vs. ALVARADO

16; FERRO vs. ESTUDIANTES DE RIO IV

16; JUV. UNIDA vs. GIMNASIA

ZONA B

16; CHACO FOR EVER vs. UNIÓN DE SUNCHALES

16; GIMNASIA Y TIRO vs. SARMIENTO

16; CRUCERO DEL NORTE vs. SP. BELGRANO

16; DEF. BELGRANO Vs. CENTRAL CORDOBA