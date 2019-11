Fantino le pegó a Gallardo: "Más que Napoleón, fue Rambito y Rambón"

Alejandro Fantino habló de la derrota de River ante Flamengo por la final de la Copa Libertadores disputada en Lima, Perú. El conductor televisivo, y ex relator de la campaña de Boca, dio un duro editorial en su programa radial y, fiel a su estilo, arremetió contra Marcelo Gallardo y Rodolfo D'Onofrio.





Principalmente, lo criticó por no leer el partido y "pifiar feo" en los cambios. Hasta se la agarró con el presidente de River, Rodolfo D' Onofrio: "El pullover rojo lo tiene que hacer bollito y usarlo de almohada en el avión. Te fuiste en business y volvés en turista"





Por otro lado, en referencia a Gallardo, disparó: "Más que Napoleón, fue Rambito y Rambón". En ese sentido, añadió: "Vamos primero a sacarnos de encima lo emocional y luego, lo más difícil que tiene que ver con el análisis futbolístico y técnico sobre Gallardo. Si lo perdió él, es la pregunta".





Aunque dijo que no iba a hacerlo, terminó analizando el partido: "Como alguna vez que hablé de Guillermo, que era mi técnico, acá el partido lo perdió Gallardo. Lo empieza a perder cuando no lee el partido y pone delantero por delantero".





Lucas Pratto entró por Rafael Santos Borré cuando solo faltaban 15 minutos para el final. "El partido debía terminar ahí y poner más gente en el medio, para cerrarlo. No sé si era Ponzio el que estaba para entrar, pero era meta patadas en la mitad de la cancha", expresó.





A eso, reforzó: "Esto es contrafáctico y lo que está ya está, pero se equivoca feo en los cambios Gallardo. No por haberlo puesto a Pratto, porque si fuera de River me lavaría la boca antes de hablar de Pratto, quien nos hizo goles a nosotros los de Boca".





En otro pasaje de su editorial, Fantino exhibió: "Se equivoca en no leer el partido. Repito, no en el cambio de Pratto sino en no poner a un tipo de marca para cerrar el partido. Después se equivoca y fiero, cuando empieza a levantar y levantar, y levantar y levantar, y pedir levantar a la gente. Me parece que ahí deja expuesta a la gente de River".