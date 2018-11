Faltó un poquito: UPCN perdió con Taubaté en su debut en la Libertadores

Hoy se jugará la segunda jornada en el Cantoni, con Libertad Burgi ante Funvic/Taubaté desde las 18 y UPCN ante Sesi SP, a partir de las 21 (ambos televisados por TyC Sports Play).





Fue un exigente primer parcial. El equipo brasileño picó en punta y sacó rápidamente cuatro puntos de ventaja, que a UPCN lo obligaron a remontar. Con un gran juego colectivo, aprovechando su abanico de opciones de ataque y un buen trabajo en bloqueo y defensa, lograron empatar en 19. Y luego, pasar al frente en la zona caliente. Taubaté reaccionó y empató en 21, para darle juego a un cierre intenso. UPCN se puso set ball, luego lo hizo Taubaté. Así siguieron hasta 33-33, cuando un ataque de Lucarelli y un error en la ofensiva de UPCN cerraron el extenso parcial para el visitante: 35-33.





UPCN revirtió y en el segundo set fue el que comenzó a dominar en el marcador. Con Bartman y Lazo liderando el ataque y un impecable trabajo de Cavanna, los sanjuaninos llegaron a estar tres puntos arriba (10-7). Conte fue un pilar para la recuperación de Taubaté, pero cuando el visitante se acercó a uno, UPCN fue letal y se escapó nuevamente. Tras quedar 24-17, lo cerró Stulenkov con un primer tiempo: 25-17.





Taubaté no fue el mismo del parcial anterior y UPCN no pudo contenerlo. Al promediar el tercer set, los brasileños estuvieron 12-7, con los sanjuaninos luchando cada pelota. Pero eso no fue suficiente para la solvencia en ataque de los brasileños, que siguieron estirando diferencias para ganar 25-13.





En la cuarta batería las acciones volvieron a emparejarse. Regresó el punto a punto, al choque de potencia de ataque entre Bartman y Lucarelli-Conte, para darle el mejor vóley a los espectadores. En el sprint, Zibi adelantó a Los Cóndores, Nico Lazo sumó con sus latigazos y los sanjuaninos se colocaron set ball. Entonces Bartman, con dos tremendos ataques, estiró el juego al tie break al ganar 26-24.





Empezaron mejor los brasileños, para escaparse 5-2. Fabián Armoa llamó a sus jugadores y el equipo sanjuanino descontó para el 4-5; sin embargo Taubaté se mostró fuerte en bloqueo y volvió a inclinar la cancha: 8-4. Los Cóndores no bajaron los brazos, pero la brecha fue muy grande para achicarla y Taubaté se impuso por 15-10.





SINTESIS

UPCN San Juan Voley: Maximiliano Cavanna (1), Zbigniew Bartman (30); Martín Ramos (7), Nikita Stulenkov (12); Nicolás Lazo (8), Guilherme Hage (6), Sebastián Garrocq (L). Ingresos: Federico Martina (1), Federico Gómez (6), Ramiro Nielson, Mateo Bozikovich, Matías Salvo DT: Fabián Armoa.

Funvic/Taubaté: Nicolás Uriarte (3), Abouba (4); Lucao (14), Robinho (9); Lucarelli (20), Facundo Conte (21); Thales (L). Ingresos: Fabiano, Vissotto (10), Raphael, Athos. DT: Daniel Castellani.





Arbitros: Fabián Concia y Marcelo Pierobon.





Estadio: Aldo Cantoni.