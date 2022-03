Facundo Della Motta no tuvo una nueva jornada en Neuquén

“Lamentablemente la caja dijo basta faltando 10 vueltas. Ya había parado en boxes y venía con buen ritmo en el puesto 29º y lamentablemente se rompió la caja” comentó Facundo desde los boxes de Neuquén, confirmando el motivo del abandono en la vuelta 15 de la final. Finalmente Facundo ocupó el puesto 41º en carrera ganada por Gastón Mazzacane (Chevrolet).

Luego del segundo abandono en igual cantidad de carreras, esta deserción no tiene un sabor tan amargo como en otras ocasiones: “Una pena, pero me quedo con el resultado de los entrenamientos del sábado, creo que estoy en buen camino” sentenció el campeón 2017 de TC Mouras, que a pesar de no ver la bandera a cuadros, sorprendió en entrenamientos cuando el auto estuvo de igual a igual con los habituales protagonistas de la categoría.

Para finalizar, Facundo puso la mira en la próxima carrera: “A pensar en Concepción del Uruguay en 20 días, esperar cambiar la racha y ver si podemos ver la bandera a cuadros”. La 3ª fecha se disputará el fin de semana del 26 y 27 de Marzo, en el autódromo de Concepción del Uruguay.