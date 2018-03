Fabián Armoa: "UPCN y Bolívar son como el sol, siempre están"

El entrenador de UPCN San Juan Voley, Fabián Armoa, destacó la vigencia de Los Cóndores y Bolívar, que llegaron a la final pese a las adversidades que afrontaron durante la temporada. "Algunos decían: UPCN no está, Bolívar no está, pero en la Liga los dos clubes son como el Sol, siempre están", dijo. El clásico del vóleibol, tal como pasó en las últimas temporadas, vuelve a reeditarse en la Liga 2017/18, en una serie que se abrirá en Buenos Aires este jueves, desde las 21.

UPCN alcanzó su novena final consecutiva, ya que no se pierde una definición desde la temporada 2009/10, e irá por su séptima corona. "Pienso que UPCN nuevamente en la final implica la vigencia de una idea, de un trabajo, de un proyecto. No hablo de mí, sino de la institución en general. Siempre estuvo pensada la idea de ser protagonistas desde la programación y en hacer cosas buenas para el equipo. En algún momento tuvimos problemas que no tuvimos en otras oportunidades, pero lo supimos resolver. Algunos decían: UPCN no está, Bolívar no está, pero en la Liga los dos clubes son como el Sol, siempre están ", expresó el DT hexacampeón.

UPCN llegó a la final tras superar a Lomas en una serie que cerró a su favor por 3-1, con dos victorias de visitantes, la última por 3-0. "Se resolvió así porque estamos acostumbrados a jugar estas instancias. Me parece que hubo un poquito más de mentalidad, de organización; después los partidos se ganan o no. Tal vez si perdíamos el viernes hoy estaríamos hablando de otra cosa, pero se dio así, tuvimos esa oportunidad y la aprovechamos", señaló.

Ahora, el equipo viajará a Buenos Aires para enfrentar desde el jueves a Bolívar, al que visitará en el estadio República de Venezuela. "No hay análisis previo. Es otra vez con Bolívar, creo que por cuarta final consecutiva. Nos conocemos bien, nos vemos las caras siempre y acá no importa como llegue uno u otro, si hubo un lesionado o si uno se fue. Es UPCN-Bolívar y no importa nada más, ni siquiera quién juegue", apuntó el DT.

Prensa UPCN