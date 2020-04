Extraña propuesta: Lamas contó que lo buscaron para ser DT de ¡un tenista!

“Un día tuve una propuesta para dirigir a un jugador de tenis. El representante me citó a tomar un café y me preguntó si quería entrenarlo. Le dije ‘no puedo, no sé de tenis’”.

En una charla en vivo en el Instagram de TNT Sports, Julio Lamas, actual director técnico de la selección de básquet de Japón, sorprendió con una inédita anécdota. ¿El otro protagonista de esta historia? Uno de los mejores tenistas argentinos de la historia.

“Era Guillermo Coria. Yo no hablé con Guillermo, pero el representante me propuso esto”, sostuvo el entrenador que comandó a la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (finalizó en la cuarta posición, tras perder la medalla de bronce a manos de Rusia por 81 a 77).

Durante la entrevista, el ex coach de Tau Cerámica y Real Madrid de España comentó bajo qué contexto surgió la chance de entrenar al ex número 3 del mundo ganador de 9 títulos, entre los que se destacan los ATP 1000 de Monte Carlo y Hamburgo. Además fue finalista de Roland Garros en 2004, donde cayó ante su compatriota Gastón Gaudio. “El representante me conoce, y estaba en un momento de duda, por cambiar de entrenador y me dice ‘yo veo que hacés esto con los jugadores, lo podés dirigir’. Pero le dije que no se puede porque no sé de tenis”, esbozó.

Ante la posibilidad de dejar la pelota naranja para pasarse al mundo de la número 5, Lamas fue tajante: “Con respecto al fútbol, me gusta el fútbol, soy de San Lorenzo, voy a la cancha, veo a la selección argentina, cuando viví en España por 4 años veía fútbol de allá y seguía mucho a los futbolistas argentinos, pero no entiendo de fútbol como entiende el jugador o el entrenador de fútbol, por lo cual no lo podría hacer”.

No obstante, dejó la puerta abierta a la posibilidad de tomar las riendas de la gestión de una institución: “Cuando trabajé en San Lorenzo, muchas veces hablamos de manera informal. Tuve varias charlas con Marcelo (Tinelli) y alguna con Matías (Lammens), hablando de la gestión profesional del club, pero no de dirigir otro deporte”.

Fuente: infobae