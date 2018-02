Estos serán los cruces de cuartos del Torneo Fiesta del Sol 2018 de hockey

El primer campeonato de hockey sobre patines del año tiene a los ocho equipos que buscarán el título y el jugoso premio económico que se llevará el campeón. El Torneo Fiesta del Sol 2018 jugará el viernes los cruces de cuartos de final.

SEC, Unión, Social, Olimpia y Huarpes consiguieron la clasificación al terminar punteros en sus zonas. Concepción, Sarmiento y Richet sacaron el pasaje al anotarse como mejores segundos.

Los cuartos de final del torneo se desarrollarán en la noche del viernes. En cancha de Concepción se medirán: Huarpes vs. Olimpia (21.15) y Unión vs. Sarmiento (22.15). Los otros dos juegos serán en cancha de Olimpia: SEC vs. Richet (21.15) y Social vs. Concepción (22.15).

El sábado se jugarán las semifinales del certamen en una cancha a designar y la final del torneo y el partido por el tercer puesto se disputarán el domingo en el estadio Aldo Cantoni. El campeón se llevará $50 mil, el segundo $30 mil y el tercero $20 mil.