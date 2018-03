Este martes se sortean los 32avos de final de la Copa Argentina

La Copa Argentina sorteará este martes su cuadro principal en el que comenzarán a competir los 28 equipos de la Superliga Argentina de Fútbol contra los representantes de la Primera B Nacional, B Metropolitana, Primera C y D, Federal A y B.



El sorteo de los 32avos de final del certamen se llevará a cabo desde las 12 en el estadio de Futsal del predio Julio Humberto Grondona de Ezeiza.



En esta etapa del torneo comenzarán a competir los 28 equipos de la Superliga, 12 de la B Nacional, cinco de la Primera B Metropolitana, cuatro de la Primera C, tres de la Primera D, ocho del Federal A y cuatro del Federal B.



De los 64 equipos solamente resta definirse el último cupo del Federal B que disputarán en fecha a determinar Atlético San Jorge de Santa Fe y el ganador de Deportivo Camioneros- Independiente de Chivilcoy, que jugarán los sábados 10 y 17 de este mes.



Los equipos clasificados, además de los 28 de la Superliga, son:

Primera B Nacional: 12 equipos confirmados (mejores ubicados por promedio de puntos al término de la fecha 13 del Campeonato 2017-2018): Aldosivi de Mar del Plata, Almagro, Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Atlético Rafaela, Atlético Mitre de Santiago del Estero, Brown de Adrogué, Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Juventud Unida de Entre Ríos, San Martín de Tucumán y Villa Dálmine.



Primera B Metropolitana: 5 equipos confirmados (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 20 del Campeonato 2017-2018): Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Defensores de Belgrano.



Primera C: 4 equipos confirmados (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 20 del Campeonato 2017-2018). Central Córdoba de Rosario, Defensores Unidos de Zárate, Luján y Midland.



Primera D: tres equipos confirmados (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 16 del Campeonato 2017-2018): Central Ballester, General Lamadrid y Victoriano Arenas.



Torneo Federal A: 8 equipos confirmados (clasificados de la Segunda Fase eliminatoria A): Alvarado de Mar del Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero, Cipolletti de Río Negro, Douglas Haig de Pergamino y Sarmiento de Resistencia, Sportivo Belgrano de San Francisco, Deportivo Maipú de Mendoza y Juventud Antoniana de Salta.



Torneo Federal B: 3 equipos confirmados (clasificados de la Segunda Fase eliminatoria B): Central Norte de Salta, Racing de Córdoba y Deportivo Rincón de los Sauces.