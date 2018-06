Estas son las novedades en el mercado de pases xeneize

Mientras todas las miradas están en el Mundial de Rusia 2018, Boca sigue en la búsqueda de refuerzos y si bien no es una de las prioridades de Guillermo Barros Scheletto, el presidente Daniel Angelici está por cerrar el primer refuerzo y habría dado de baja la negociación por uno de los pedidos que le hizo el Mellizo.

Este viernes por la tarde el mandamás xeneize se reunió con su par de Deportes Tolima (Colombia), Gabriel Camargo, y habrían llegado a un acuerdo por el 50 por ciento de la ficha del delantero Sebastián Villa.

Boca además de comprar un porcentaje del atacante y un juvenil xeneize podría ingresar en la negociación. Otro tema que se tocó en el encuentro fue una posible venta de Wilmar Barrios, ya que los colombianos tienen una parte del pase del mediocampista.

Mientras que en las últimas horas surgió la información que Daniel Angelici dio por terminada la negociación por el marcador central paraguayo Gustavo Gómez, uno de los expresos pedidos del Mellizo, a quién ya dirigió en Lanús.

Con este panorama, parece que la salida de Lisandro Magallán al Ajax estaría frenada hasta que no llegue un zaguero. Ahora los cañones apuntan a otro ex granate, Carlos Izquierdoz, pero el Santos Laguna no tendría en sus planes negociarlo.

Las prioridades del Mellizo pasan por un mediocampista (Guido Pizarro), un defensor (Carlos Izquierdoz) y un arquero (Nahuel Guzmán –Esteban Andrada, como alternativa-).