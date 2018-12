"Es uno de los momentos más felices, esto es algo imborrable y eterno"

La palabra del entrenador de River Marcelo Gallardo se hizo esperar y en Madrid, tras la obtención de la Copa Libertadores frente a Boca, habló de todo y hasta de su continuidad.

"Uno no garantiza nada. Me parece que en estos casos va más con las formas y eso es lo que hablamos todo el tiempo con Rodolfo (D'Onofrio). Más allá del contrato que tengo firmado hasta 2021, hemos sido muy nobles entre nosotros para que en cada final de temporada tengamos una reflexión y se ha respetado el valor de la palabra, eso para mí no tiene precio", dijo el Muñeco a Radio Rivadavia.

"No puedo garantizar cómo va a seguir esto, porque como dije anterior River es un club que te exige permanentemente. Hoy merecemos disfrutar esta victoria que muy es importante y prepararse para el Mundial de Clubes. Después vendrán las vacaciones y a pensar en lo que viene", apuntó.

"No pongo en duda me continuidad", aclaró rápidamente Gallardo y manifestó: "Si estamos todos alineados, no hay por qué cambiar. Seguridad primero conmigo y después con los demás".

Sobre la frase "ahora vamos por más" que le dijo a Francescoli agregó: "Sí, hoy me siento pleno porque va más allá de la felicidad de haber conseguido un logro tan importante, sino por lo que venimos haciendo y lo que todavía queda por hacer".

Sobre las sensaciones del triunfo sobre Boca y el título dijo: "Regalarle esta victoria al hincha fue una caricia y un abrazo al corazón. Fue para todos los que no pudieron tener la posibilidad de ver a su equipo en el estadio. Después de tantas cosas vividas, sabíamos que estábamos ante la posibilidad de brindarle esto a todos".

"Es uno de los momentos más felices por lo que representó para todos y por el significado que tiene para todos los hinchas. Esto es algo imborrable y eterno", finalizó.