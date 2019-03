¡Es real! Suspendieron a un jugador de la NBA porque compraba a nombre del cuerpo técnico

Jordan Bell fue sancionado por Golden State Warriors con un partido de suspensi贸n sin poder jugar, por romper con el c贸digo de conducta de la franquicia. En principio, el comunicado oficial no hab铆a entrado en detalles, pero se conocieron los motivos.

Se hab铆a especulado con un inconveniente con alg煤n compa帽ero, pero Anthony Slater y Sam Amick, de The Athletic, lo han desvelado: "En un punto de la noche del martes a Bell se le ocurri贸 hacer unas compras en el hotel en el que estaban los Warriors. El contenido se desconoce, pero no a la cuenta de qui茅n se carg贸 el importe: el entrenador asistente Mike Brown. Y adem谩s se sospecha que no es la primera vez que Bell hace esto con alg煤n trabajador de la franquicia".

Jordan Bell, de 2.06 metros, lleva disputados 61 partidos esta temporada con los Warriors, en los que promedia 3.0 puntos, 2.7 rebotes y 1.0 asistencias, en 11.4 minutos. Su 煤ltima presentaci贸n en cancha fue el 24 de marzo, disputando 11 minutos contra Detroit.

Fuente: basquetplus.com