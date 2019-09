¡Es puntero! El Atlético del Cholo remontó sobre la hora un partido increíble

Atlético de Madrid, dirigido por el entrenador argentino Diego "Cholo" Simeone, se impuso esta tarde por 3-2 al Eibar, tras ir en desventaja por 0-2, como local, y quedó en la cima de la Liga de España, en un encuentro válido por la tercera jornada.





El delantero brasileño Charles y el defensor Anaitz Arbilla pusieron en ventaja a su equipo a los 7 y 19 minutos de la primera etapa, mientras que el atacante portugués João Félix descontó para el conjunto "colchonero" a los 27m. de la primera mitad. En el segundo tiempo convirtieron Vitolo y Thomas Partey, a los 7 y 45 minutos, respectivamente.





A raíz de la victoria conseguida en el estadio Wanda Metropolitano, el equipo de Madrid quedó en lo más alto de la tabla con nueve unidades, mientras que Eibar se mantiene con un solo punto, en la 18va. posición y en zona de descenso.





Por su parte, Valencia, con el defensor argentino Ezequiel Garay (ex Newell's) en cancha, venció por 2-0 al Mallorca con dos goles de penal del mediocampista Daniel Parejo.





El conjunto "che" quedó en el décimo lugar con cuatro puntos, en tanto que el Mallorca se ubica decimoquinto con tres unidades.





En otro de los encuentros de la jornada, Granada (Puertas, Fernandez y Azeez) goleó por 3-0 a Espanyol, equipo en el que jugó desde el arranque el mediocampista argentino Matías Vargas (ex Vélez) e ingresaron Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca) y Facundo Ferreyra (ex Banfield).





El conjunto de Andalucía se sitúa en el octavo lugar con cuatro puntos, en tanto que su par catalán quedó en la penúltima posición con una unidad y en zona de descenso.