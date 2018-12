Es oficial: Angelici confirmó que Barros Schelotto no seguirá como DT de Boca

"Traje al técnico que siempre quise. Yo a Guillermo lo conocía, estaba convencido de su calidad como persona y como DT. Solo tengo palabras de agradecimiento para él y su cuerpo técnico. Nadie más que él quería ganar la Copa", agregó Angelici.

El contrato del Mellizo vence el 31 de diciembre y los dirigentes decidieron no renovarlo tras la dura caída ante River en la final de la Libertadores.

"Ganar la Copa era el único objetivo que teníamos", agregó Angelici ante decenas de periodistas que fueron a La Bombonera y todo un país que los siguió por TV.





Luego tomó la palabra el entrenador, quien agradeció el apoyo de los dirigentes y de los jugadores: "La gente de Boca me trató increíble. No solo a mí, también a mi familia e hijos. Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo".

Guillermo asumió en Boca en marzo de 2016 y se va después de estar casi tres años al frente del club. En ese lapso de tiempo consiguió lo que solo ocho entrenadores lograron: salir campeón como futbolistas y entrenador.

Sin embargo, el ciclo del Mellizo estuvo marcado por duras derrotas: ante Independiente de Valle en semifinales de la Copa Libertadores 2016, vs. River en la Supercopa Argentina (2018) y otra vs. el Millonario, pero en la Libertadores.





(Fuente: TN)