Es hijo de un campeón del mundo en el `86 y sueña con ser parte del equipo de la Davis alguna vez

Bautista Torres, nacido en Vicente López, sostiene que: "Es un orgullo estar entrenando con semejantes jugadores, es una experiencia muy linda para los 3".

Por su parte, Santiago De La Fuente, el más desfachatado del trío, cuenta que el sentido de pertenencia es clave en el momento de los entrenamientos: "Nos tratan como si fuéramos jugadores del equipo, creo que nos toca vivir esto por el esfuerzo y sacrificio que hacemos".





Está claro que son compinches, porque caminan juntos de un lado a otro. Con las manos en los bolsillos, y cierto dejo de timidez, Román explica que el tenis los hizo amigos: "Con Santi y Bauti, nos conocemos hace bastante, nos llevamos bien, estamos siempre juntos y compartimos torneos". Al mismo tiempo, su colega agrega: "La personalidad del tenista es importante, cada jugador es distinto".





Finalmente, Román se muestra seguro de sí mismo: "Realmente no me imagino haciendo otra cosa que no sea jugando al tenis, pero si no se llega a dar, quizá juegue al fútbol o estudie algo". El heredero de Burruchaga lleva en la sangre el ADN de un triunfador, dado que en el pasado logró, junto a Santiago, ganar el Mundial Sub 14 en República Checa. "Mi ídolo es Djokovic, pero el mejor de la historia Federer", admite el porteño y cierra con una advertencia: "Aunque dicen que mi papá es de Independiente, algunos creen que me puso Román por Riquelme, pero yo soy hincha de River".

Fuente: Infobae

Román Burruchaga, además de ser una promesa, es hijo del ex campeón del mundo y actual manager de la Selección, Jorge Burruchaga. "Estamos muy contentos de ser los sparrings de la Copa Davis. Nos hacen sentir parte del equipo y queremos aprovechar esta experiencia al máximo", dijo el tenista. Él junto a Santiago De la Fuente y Juan Bautista Torres, fueron elegidos para participar por primera vez como sparrings en la Copa Davis.