Wanchope Ábila en la mira de un equipo brasilero

Ramón Ábila llegó a Boca para coronarse. Fue el sueño de toda una vida y luego de un gran esfuerzo en diversos equipos lo conquistó. No arribó solo para contarlo sino en pos de convertirse en el nuevo goleador.

Ábila tuvo fuerte competencia desde sus inicios en el Xeneize. En principio debió lidiar con un hombre de la talla de Darío Benedetto, probablemente el mejor delantero del fútbol argentino de los últimos años.

Cuando el Pipa se fue a Europa, Wanchope ocupó su lugar y respondió con goles. Fue el arma principal en la conducción de Gustavo Alfaro. Con la contratación de Miguel Ángel Russo todo cambió.

El nuevo entrenador del conjunto azul y oro no considera titular al ex Cruzeiro y hoy cuenta con otros dos jugadores por delante suyo: Franco Soldano y Mauro Zárate. Además Carlos Tevez también puede desarrollarse allí.

En ese marco uno de los clubes más poderosos de América en la actualidad se acercó para conocer la situación del ex Huracán. Hubo un llamado por parte del director deportivo de Gremio y la respuesta de la dirigencia boquense fue positiva.

La realidad es que el elenco argentino está dispuesto a escuchar ofertas prácticamente por cualquier futbolista, dada la crisis económica. El nacido en Córdoba no es la excepción.

De momento el equipo brasileño no realizó ninguna oferta pero hay expectativa. Más allá de que el jugador de 30 años no fue el más imprescindible la última temporada su valor escala a los 17 millones de dólares.

Queda claro que por dicho dinero no hay ninguna institución que pueda pagarlo, al menos desde Sudamérica. Por su parte el ex Morón no se ha pronunciado al respecto aunque siempre indicó que su lugar es Boca.