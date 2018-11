En una carrera al límite Diego Ciantini se quedó con la carrera del TC Pista en San Juan

Diego Ciantini hizo un negoción en el circuito de Villicum, sede de la 14ª y penúltima cita de la temporada del TC Pista, al vencer en la final con el Chevrolet del JP Carrera y sumar todos los puntos en juego, por lo que se ubicó en el cuarto puesto de la Copa de Plata.

Embed









En la largada, Juan Cruz Benvenuti (Torino) se pasó de largo en el frenaje de la primera variante, Ciantini aprovechó para superarlo y colocarse al frente del pelotón, pese al intento del de Villa La Angostura para recuperar lo perdido.









Kevin Candela (Ford) se colocó tercero, pero en la tercera vuelta, Andrés Jakos (Dodge) dio cuenta del de Bragado y fue en busca de los punteros, algo que fue consiguiendo con el paso de las vueltas.









En la octava vuelta, Benvenuti perdió un poco el control del Torino, lo que provocó el acercamiento de Jakos, quien lo buscó por afuera en un frenaje y casi pierde su trayectoria también. Pero en la décima vuelta, el de Ramos Mejía pudo sobrepasar al sureño y se ubicó como escolta.





Sin embargo, no se conformó con el segundo puesto. De a poco le fue recortando a Ciantini y en los últimos giros presionó al Chinito por todos lados, pero el balcarceño lo aguantó.





En la última vuelta, Jakos se la jugó por afuera pero la suciedad de la pista le jugó en contra, entró en un semi trompo y pudo volver en el pelotón en la quinta posición. De esta manera, Ciantini logró su segundo éxito del año (el anterior había sido en mayo, en Concordia) y fue escoltado por Benvenuti y Marcos Muchiut (Ford).





"Estoy feliz porque fue una carrera muy difícil. Decidí apretar desde el inicio, por suerte me salió bien, y después tuve un problema con los frenos. Andi (Jakos) se me vino y lamento el trompo que tuvo, porque somos amigos, pero a mi también se me puso de costado y le pido disculpas si lo molesté", manifestó el Chino.





Benvenuti, por su parte, sostuvo: "Sabíamos que Diego tenía un buen auto, me pasó muy bien, me sorprendió. Después vino Jakos, me toca y me pasa, pero me quise correrlos y no intentar nada para que no se vengan los de atrás. Sacamos un muy buen resultado".





Con este final, el de Villa La Angostura llegará a la última fecha del año en San Nicolás, el próximo 9 de diciembre, como líder de la Copa de Plata con 163.50 puntos, seguido por Marcelo Agrelo (7º con el Ford) con 141, Jakos con 133.50 y Ciantini con 126.





Fuente:Campeones. com