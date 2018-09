En la puerta del ascenso: la U perdió con Neuquén y jugará una reválida

UNSJ perdió un partido increíble en la final de la Copa de Plata del rugby cuyano. La U cayó por 33 a 32 ante Neuquén y quedó en la puerta del ascenso. Estuvo al frente en el marcador en gran parte del juego y lo perdió sobre la hora.

Sólo ellos sabían cómo revertir la situación y lo hicieron, con el convencimiento que demostraron durante toda la temporada. Aplausos para el Neuquén que resolvió a su favor la final a puro try a través de sus wines con el liderazgo de Mauro Scaletta (Man of the macht Ovalados), y Cipriano Arias.

En la primera etapa, Universidad comenzó marcando el camino gracias a la potencia de Emilio Mas, quién marcó dos tries de muy buena factura. Facundo Schiro se la jugó por la punta y consiguió la primera alegría neuquina. Sin embargo, Agustín Giuliani continuó ampliando diferencias tras finalizar una buena jugada de gordos para llevar el score 19-5.

Nuevamente el once azul corrió al banderín y achicó la distancia pero un Drop de Juani Landa selló el resultado parcial 22-12.

En la segunda mitad, Neuquén comenzó a trabajar el partido y a revertirlo; Federico Gauna adivinó el pase y fue solo al ingoal contrario con Arias a pura potencia que agachó el lomo y pasaron a liderar el marcador 26-22.

La reacción de la Uni fue rápida al imponerse a través del scrum, que obligó a Martínez a decretar Try Penal. Landa llevó las cosas 32-26 a falta de 10'.

Faltando 7', Vanzella pidió palos y achicó diferencias. A sólo 4' del final, Scaletta con un kick a la punta para que Gauna a pura garra se lleve puesto todo, poniendo cifras definitivas 33-32 gritando Neuquén RC Campeón.

Universidad deberá disputar la reválida ante el perdedor entre Banco RC y Marabunta RC la próxima semana. Si gana jugará con la llave entre CBM y Peumayén RC.

Producción: Ovalados