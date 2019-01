"En esto no hay colores de camisetas", el emotivo mensaje de Maradona a Mora por su retiro

Diego Armando Maradona le expresó su apoyo al delantero uruguayo de River Plate Rodrigo Mora, quien acaba de anunciar su retiro de la actividad a causa de una crónica lesión en la cadera, mediante un mensaje en una red social.

"No nos conocemos, Rodrigo Mora, pero te hablo igual, como si te conociera. En esto no hay colores de camisetas y no hay pasión de por medio. Sólo quiero darte todo mi apoyo. Yo espero que sigas dentro del fútbol, que no te dejes estar. Peleala como la peleé yo. Yo tuve una muy jodida, pero le metí un gancho y le gané", le dijo Maradona a Mora en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje del campeón mundial de 1986 en México culminó con el siguiente párrafo: "Vos tenés toda la fuerza del mundo. Por eso espero que este año te depare todo lo contrario de lo que te está pasando. Te mando un abrazo grande, uruguayo!".

Maradona se esta recuperando de un sangrado estomacal, motivo por el cual estuvo unas horas internado en la Clínica Olivos, hace pocos días, y próximamente deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Si bien no hubo un parte médico oficial, Maradona sufriría una hernia de hiato, que se produce cuando la parte superior del estómago sobrepasa el diafragma por una apertura natural.

El uruguayo Mora decidió dejar la actividad profesional debido a los constantes dolores que le produce una lesión en la cadera de la que fue operado en el año 2017. El delantero padeció una "necrosis aséptica en la cabeza del fémur", producto de un infarto en el hueso.