El emotivo homenaje a Kobe y Gigi Bryant antes del Juego de las Estrellas

El All Star week end (fin de semana de las Estrellas) de la NBA ha sido una ocasión ineludible de la liga norteamericana de básquetbol para homenajear a los recientement fallecido Kobe y Gianna Bryant.

Uno de esos homenajes se produjo este domingo, antes del encuentro principal jugado en Chicago, cuando la cantante Jennifer Hudson emocionó a todos interpretandoFor All We Know, un clásico de los 70.

La célebre vocalista, vestida de púrpura (uno de los colores de los Lakers) y presentada por Magic Johnson, dirigió a la multitud en los aplausos y los 8 segundos (uno de los números de Kobe) de silencio antes llevar a cabouna conmovedora versión de la balada mientras un montaje de fotos de Kobe sirvió de telón de fondo.

"Por lo que sabemos / Esto puede ser solo un sueño / Venimos y nos vamos / Como un río o una corriente / Así que ámame esta noche / Mañana fue hecho para algunos / Mañana quizás nunca llegue / Por lo que sabemos", cantó Hudson .